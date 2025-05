Fávaro garante que será simples comprovar perda para prorrogar dívida rural: "Sabemos onde choveu ou não"

A comprovação das perdas é exigência para produtores rurais do Rio Grande do Sul conseguirem prolongar as dívidas. Com verba do governo federal e “ok” do Conselho Monetário Nacional (CMN), haverá prorrogação por três anos de custeio e um ano de investimento. A apreensão do setor foi colocada pela coluna ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.