Fábrica bilionária de biodiesel no RS terá linha férrea: "Vagões sairão com óleo e farelo de soja"

A união de três cooperativas vai criar a Soli3 para construir, com R$ 1,25 bilhão, um complexo industrial com fábrica de biodiesel em Cruz Alta, noroeste do Rio Grande do Sul. O grupo comprou 140 hectares. A apresentação do projeto será no dia 28, como antecipou a coluna: Três cooperativas construirão complexo de R$ 1,25 bilhão com fábrica de biodiesel no RS.

Presidente da Cooperativa Agropecuária e Industrial do Rio Grande do Sul (Cotrijal), Nei César Manica detalhou ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Veja trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.

Qual será o mercado do que for produzido na unidade?

O estudo preliminar mostrou que 60% do farelo produzido é exportado e 40% é mercado interno. Então, 60% nós vamos levar a Rio Grande para exportar, 40% ficarão aqui, do Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Para o biodiesel, o mercado interno é bastante forte e também tem possibilidade de exportação. Os dois produtos vão gerar um bom resultado. Cooperativas que têm agroindústria têm a margem líquida que é praticamente é o dobro das que têm só commodities. Mostra a necessidade de transformação da nossa produção.

Usarão só soja? Setor que consome milho fica preocupado porque não somos autossuficientes.

Sim. Em princípio, será indústria de óleo de soja. O projeto industrial de milho é possível, mas não neste momento. O mesmo para o trigo.

Como será escoada a produção a Rio Grande?

A armazenagem será construída junto à viação férrea. Vai ter linha férrea dentro da nossa área da indústria. Vagões vão com óleo e farelo. Se o volume for grande, parte irá em caminhões. Poderemos prestar serviço também às cooperativas coirmãs, que levam soja a Rio Grande para exportação. Em vez de levar de caminhão, poderá descarregar no nosso porto de transbordo em Cruz Alta. Dali, prestaremos o serviço, que fica mais barato.

Ouça a entrevista completa:

