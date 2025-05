Etanol na gaveta, energia no biodiesel

Segue na gaveta o projeto da Cooperativa Agropecuária e Industrial do Rio Grande do Sul (Cotrijal) para construir uma usina de etanol no Rio Grande do Sul, disse o presidente Nei Manica. A operação seria em Não-Me-Toque, terra da Expodireto. A intenção era produzir 70 milhões de litros do biocombustível por ano em uma fábrica de R$ 293 milhões.