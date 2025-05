Entidades empresariais vão propor percentual intermediário para reajustar salário mínimo gaúcho

Um percentual intermediário, de 6,27%, está em discussão pelas entidades empresariais para ser apresentado a deputados estaduais para reajuste do salário mínimo regional no Rio Grande do Sul. A informação foi repassada pelo presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), Vilson Noer, em reunião de diretoria da qual a coluna está participando.

É o mesmo aumento aprovado em fevereiro para o piso dos professores da rede estadual, não por coincidência. Por que intermediário? Porque o percentual fica abaixo dos 8% propostos pelo governador Eduardo Leite no projeto enviado à Assembleia Legislativa e dos 10,45% que vinham sendo pleiteados pelos sindicatos de trabalhadores. Porém, fica acima da inflação de 5,32% acumulada em 12 meses pelo INPC.

Ainda na reunião, o advogado de entidades de comércio para questões trabalhistas Flávio Obino Filho lembrou que o reajuste do piso precisa partir do Executivo. Porém, vê espaço para alteração do projeto pela Assembleia.

Com o regime de urgência, o projeto trancará a pauta de votações da Assembleia Legislativa em 30 dias. Já foi fechado um acordo, porém, para que seja votado na próxima terça-feira (3).

O piso regional incide sobre o salário de categorias que não têm acordos coletivos e a de trabalhadores informais. Também serve de base para o salário de alguns funcionários públicos estaduais, como servidores de escolas.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Como ficaria o piso regional com o reajuste

O salário mínimo regional é composto por cinco faixas, divididas de acordo com as características do trabalho. Veja abaixo como ficaria a remuneração de cada uma com o reajuste proposto.

Faixa 1: de R$ 1.656,51 para R$ 1.789,04

Agricultura, pecuária e pesca; indústria extrativa; empregados domésticos; turismo; construção civil; motoboys, etc.

Faixa 2: de R$ 1.694,66 para R$1.830,23

Indústria do vestuário, calçado, fiação e tecelagem; estabelecimentos de serviços de saúde; serviços de limpeza; hotéis; restaurantes e bares, etc.

Faixa 3: de R$ 1.733,10 para R$ 1.871,75

Indústrias de alimentos, móveis, química e farmacêutica; comércio em geral; armazéns, etc.

Faixa 4: de R$ 1.801,55 para R$ 1.945,67

Indústrias metalúrgicas, gráficas, de vidros e da borracha; condomínios residenciais; auxiliares em administração escolar; vigilantes, etc.

Faixa 5: de R$ 2.099,27 para R$ 2.267,21

Técnicos de nível médio.

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: investimento da Meta, fábrica de biodiesel e leilão de ex-agência do Santander

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.