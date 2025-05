Empréstimos da enchente: prorrogado prazo para preencher empregos e não perder crédito do BNDES

Empresários ganharam prorrogação de dois meses para preencher o requisito de manter o número de funcionários dos empréstimos da enchente com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dentro do Programa Emergencial RS. Conforme o comunicado ao qual a coluna teve acesso, uma resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) adiou de maio para julho a exigência para que o crédito não seja interrompido nem que seja retirado o subsídio do juro, o que deixaria a taxa mais elevada. O medo das empresas de perder estas condições vem sendo noticiado pela coluna há alguns meses.