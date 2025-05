Decretada nova falência da Martau, indústria de 64 anos conhecida por ventiladores

Foi decretada novamente a falência da Martau, indústria gaúcha fundada em 1961 e conhecida pelos ventiladores. Na primeira vez, a empresa conseguiu reverter a decisão questionando a assembleia de credores. Agora, a Justiça determinou a quebra, principalmente, por descumprimento do plano de recuperação judicial. Os credores não estavam sendo pagos no prazo estipulado, o passivo fiscal não foi negociado, as custas judiciais estavam atrasadas e a fábrica estava parada.