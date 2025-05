Controladora do Facebook, Meta construirá conexão de 280 km do RS a cabo submarino

Porto Alegre tem recebido investimentos para instalação de data centers, que poderiam se beneficiar da ligação. Jefferson Botega / Agencia RBS

Controladora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, a Meta, em parceria com a brasileira V.tal, vai construir uma ramificação de 280 quilômetros do cabo submarino Malbec ao longo da costa do Rio Grande do Sul. O trecho deve entrar em operação até 2027. Ele ampliará a capacidade de internet no sul do Brasil e em países vizinhos, como Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Não foi divulgado ainda o aporte financeiro para fazer a estrutura.

Essa nova conexão vai se somar aos atuais 2,5 mil quilômetros que ligam Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires, fortalecendo a infraestrutura de dados na América do Sul. Quando a estrutura começou a operar, ainda em 2021, já se tinha a intenção de conectá-la à capital gaúcha. O nome Malbec é uma homenagem ao vinho produzido na Argentina.

No mundo, há aproximadamente 570 cabos submarinos que somam mais de 1,4 milhão de quilômetros. São estruturas importantíssimas para transmissão com segurança e rapidez de dados (do streaming do dia a dia às chamadas de voz) com a chamada baixa latência, ou seja, estabilidade na conexão. Isso potencializa a capacidade de Porto Alegre e região de receberem investimentos em tecnologia, como os data centers. A Capital já recebe estes projetos há alguns anos, como o da própria V.tal e, agora, tem a perspectiva de instalação da Scala em Eldorado do Sul.

Em Brasília

O anúncio do investimento está sendo feito em Brasília, com a presença do governador Eduardo Leite, que recentemente colocou data centers no topo dos investimentos que pretende atrair ao Estado. Segundo Leite, a conexão com o litoral gaúcho ocorrerá por Balneário Pinhal e seguirá por via subterrânea, com cabo de fibra ótica, até Porto Alegre.

Empresas de data center

Ainda em fevereiro, a Meta anunciou a instalação de cabos submarinos de 50 mil quilômetros, conectando cinco continentes, com o objetivo de ampliar a capacidade e a confiabilidade do transporte de dados digitais. Chamada de "Projeto Waterworth", a iniciativa é para fornecer "conectividade de primeira linha" para Estados Unidos, Índia, Brasil e África do Sul. A empresa não revelou valores nem quando as obras serão concluídas, mas falou em "investimento plurianual de vários bilhões de dólares".

A V.tal pertence ao BTG Pactual. A empresa nasceu da venda da infraestrutura de fibra óptica da Oi. Em Porto Alegre, tem o projeto de um edge data center, o primeiro da empresa no sul do país. A nova instalação tem potência total de 6MW em 7 mil metros quadrados, com investimento de R$ 250 milhões.

Ainda em 2023, a Scala iniciou a operação de um data center de R$ 240 milhões no 4º Distrito em Porto Alegre. Todos foram noticiados antecipadamente pela coluna. Nas ocasiões, já citavam a expectativa de que saísse essa conexão com o cabo Malbec.

