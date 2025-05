Congelamento do Orçamento, agenda e mais pílulas da economia 22.05

Agenda

Ministérios da Fazenda e do Planejamento divulgam relatório bimestral de receitas e despesas. Ministros Fernando Haddad e Simone Tebet comentam os resultados e devem anunciar um congelamento de recursos no Orçamento de 2025 para cumprir as regras fiscais. A meta fiscal deste ano é de resultado zero (equilíbrio entre despesas e receitas), com intervalo de tolerância entre déficit de R$ 31 bilhões e superávit de R$ 31 bilhões, ou 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). O orçamento foi aprovado pelo Congresso com um superávit previsto de R$ 15 bilhões. Haddad disse que não será um pacote, mas medidas pontuais.