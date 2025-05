Com foco em luxo e imóveis compactos, gigante da construção lança dois projetos de R$ 170 milhões no RS

24/SE7E (E) e Castro, 700 (D), empreendimentos lançados pela Cyrela em maio. Cyrela / Divulgação

Gigante da construção, a Cyrela Goldsztein está lançando dois dos seus quatro projetos previstos para o Rio Grande do Sul em 2025. O investimento somado de ambos será de R$ 170 milhões. Em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, o CEO Rodrigo Putinato projeta vender os 360 apartamentos em até 40 dias, pela demanda que observa no mercado de Porto Alegre por estúdios compactos e bem localizados. O 24/SE7E Studios será construído no bairro Bela Vista e o Castro, 700 powered by Porsche Consulting (sim, a consultoria de marca de automóveis esportivos) no Moinhos de Vento (veja detalhes no final da coluna).

Em junho, haverá um lançamento de R$ 200 milhões e o quarto imóvel chegará ao mercado no segundo semestre. Em 2024, a Cyrela vendeu 60% mais, aproximando-se de 1,5 mil unidades em Porto Alegre. No primeiro trimestre de 2025, já foram comercializados mais de 650 apartamentos.

O juro deve parar de subir, mas a taxa Selic está alta e o Banco Central manterá assim por algum tempo. Qual o impacto na construção?

Não sei se as pessoas têm noção clara do que significa. Mas imagina que você comprou um apartamento de R$ 1 milhão e vai financiar R$ 700 mil a uma taxa, vamos supor, de 12%. Se ela aumenta um ponto percentual, você não vai conseguir pegar mais R$ 700 mil, porque vai exigir a mesma capacidade de pagar as parcelas. Então, você teria que ganhar 8% a mais para pegar o mesmo valor de R$ 700 mil.

E a oferta de crédito, que está difícil para algumas construtoras?

As duas coisas que impulsionam o mercado imobiliário são juro e crédito, que felizmente a Cyrela tem em abundância. Ficamos receosos com as taxas, mas confortáveis com os empreendimentos que estamos entregando e que já temos acordos bons com bancos. Para o final do ano, imaginamos que a Selic comece a cair. Brasileiro gosta de um pedaço de terra, de um pedaço de laje, de ter um bem que é seu.

No geral da economia, inadimplência está recorde no Rio Grande do Sul, mas o mercado de trabalho segue muito aquecido. Como reflete nos negócios da construtora?

Não vejo a inadimplência subir nos nossos indicadores internos. Segue baixa, em 2%. Uma coisa ruim é o estoque a vender de imóveis de um a quatro dormitórios. Então, estamos lançando o que vende muito bem em Porto Alegre. Um deles é o alto luxo fora da curva, muito especial na cidade, 350, 430 e 780 metros quadrados. O outro são imóveis compactos muito bem localizados, no qual a pessoa conseguirá um bom rendimento investindo para locação, como estúdios perto de faculdades ou no bairro Moinhos de Vento. O imóvel não é coisa de curto prazo, a Selic não tem como se sustentar neste patamar puxando o CDI (índice de investimentos de renda fixa) e o bem é valorizado e reajustado pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC). O bem tem reajuste de 6% a 7% ao ano, fora 0,7% ao mês de renda.

24/SE7E

Endereço: Rua Cel. Lucas de Oliveira esquina com Rua Casemiro de Abreu - Bairro Bela Vista

Projeto arquitetônico: Cássia Kroeff

Projeto paisagístico: Hype Studio

Projeto de interiores: Daniel Dillenburg Arquitetura

Infraestrutura: coworking (área de trabalho compartilhada), espaço gourmet, espaço parrilla no rooftop (terraço), fitness (academia), lobby, lounge, piscina no rooftop.

Castro, 700

Endereço: Rua Castro Alves, 700 – Bairro Moinhos de Vento

Projeto Arquitetônico: Hype Studio

Projeto Paisagístico: Creare Paisagismo

Projeto de Interiores: Cássia Kroeff

Infraestrutura: coworking (área de trabalho compartilhada), espaço zen, fitness (academia), lavanderia, piscina no rooftop (terraço), salão de festa com lounge externo.

