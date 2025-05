Com baixa na venda, GM amplia suspensão de produção na fábrica do RS

Em março, a GM já fez uma parada de 30 dias. Apesar do forte corte — cerca de 10% da produção anual —, a General Motors (GM) garantiu que manterá o investimento de R$ 1,2 bilhão no complexo. Ao prefeito Luiz Zaffalon, a montadora disse que planeja lançar em agosto o novo Onix, que chegará ao mercado em 2026.

Em 2024, foram fabricados 168 mil carros do modelo em Gravataí e vendidos apenas 97,5 mil no mercado brasileiro. O Onix liderou por anos as vendas de automóveis, mas vem perdendo posições. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), ficou em sétimo agora em abril (vendeu metade do Polo, da Volkswagen) e está em quarto lugar no acumulado do ano.