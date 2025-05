Com a 2ª engatilhada, gaúcho retoma abertura de grandes lojas de materiais de construção

Criada em 2023 e retomando o plano de expansão após a enchente, a G-Haus terá uma nova loja com foco em construção e acabamentos, que ficará em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. A inauguração está prevista para julho. A unidade ocupará o prédio antigo que fica na frente do novo atacarejo Macromix, da UnidaSul, para que ambos aproveitem o fluxo de clientes um do outro, destacou à coluna o presidente Germano Grings.

A primeira loja tinha sido aberta em Caxias do Sul, tirando da gaveta um plano de décadas que Grings (ex-Herval e taQi) tinha para criar uma rede de "home centers", como são chamadas lojas maiores de materiais de construção. No ano passado, construiu na BR-116, em Dois Irmãos, um centro de distribuição de R$ 100 milhões, onde fica também o administrativo do grupo GG10.

A abertura de novas lojas será em cidades que fiquem dentro de 100 quilômetros do centro logístico. A ideia é ter 10 pontos de venda até 2026, com foco em Grande Porto Alegre, Serra e Litoral.

— Concentram o PIB do Rio Grande do Sul. As lojas são alugadas, têm 2 mil metros quadrados, com custo de adaptação em torno de R$ 2 milhões e com geração de 40 empregos cada — pontua Grings.

Depois, haverá uma segunda onda de aberturas com lojas maiores e uma terceira com menores. O plano é alcançar 40 unidades.

O GG10 tem ainda a LF Máquinas e Ferramentas. Na área de consórcios, tem a Serello, que surfa no avanço do setor enquanto o juro alto inibe financiamentos.

— Vendemos R$ 471 milhões em consórcios no primeiro trimestre. Deste total, 80% foram de imóveis e 20% de veículos até R$ 200 mil — detalha o executivo.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de aviões, 1º Nacional fechado e indústria que contratará deportados dos EUA

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.