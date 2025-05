Chá para voz e lágrima de missão cumprida: feira de varejo fecha com recordes

Presidente do Sindilojas, Arcione Piva, na FBV, com suas garrafas de chá e água para preservar a voz.

Sem voz, com uma garrafa de chá e outra de água, o presidente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), Arcione Piva, circulava no último dia da Feira Brasileira do Varejo (FBV). A coluna perguntou se era gripe ou por falar demais, mas o executivo respondeu que era emoção e deixou algumas lágrimas correrem no rosto, dando vazão à adrenalina das últimas semanas.