Caso de gripe aviária emperra porta que estava para reabrir ao RS

Além de fechar portas, o caso da gripe aviária no Rio Grande do Sul acaba adiando a reabertura de outras. É o caso, por exemplo, da China, que não compra carne de frango gaúcha desde o ano passado, devido ao caso de newcastle .

Ainda no final do ano, a coluna acompanhou as negociações do governador Eduardo Leite pela reabertura do mercado durante viagem à Ásia. Nos últimos dias, o assunto também foi pauta da missão do governo Lula.