Calçadistas instalarão linhas de produção em presídios gaúchos

Com recorde de pessoas trabalhando no Rio Grande do Sul, desemprego baixo e empresas sem conseguir preencher vagas, tende a aumentar o uso de mão de obra de presidiários. Secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom contou, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, que duas grandes indústrias instalarão linhas de produção de calçados em presídios. A Beira Rio terá operação no Presídio Estadual de Sarandi e a Piccadilly na Penitenciária Estadual de Charqueadas II (PEC II). Esta última já havia colocado linhas de costura na Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos, remunerando os presidiários pelo trabalho.