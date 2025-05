Azul em recuperação judicial: como ficam voos, passagens e programa de fidelidade

A recuperação judicial da Azul não afetará os voos, assegurou a companhia aérea em comunicado ao mercado no qual confirma o pedido de reestruturação . A empresa diz que as operações e vendas seguem normalmente , com a manutenção de todos os bilhetes, pontos de fidelidade e demais benefícios, sem alterações nos termos de compra ou opções de resgate.

Operação no RS

Falando em planos, a expectativa é de que a recuperação judicial não atrapalhe o anúncio esperado para junho de ampliação dos voos no Rio Grande do Sul. Como a coluna noticiou ainda em fevereiro, a Azul negociava com o governo do Estado incentivos fiscais de ICMS para ampliar em 150% a operação gaúcha. A ideia era aumentar de 22 voos diários para 34 em seis meses, com 12 destinos domésticos, incluindo Florianópolis (SC). A intenção era ir ampliando a cada semestre até chegar a 55 voos diários, com 35 destinos no país. Havia, ainda, a ideia de adicionar voos internacionais ao longo de dois anos: Montevidéu, Rivera e Punta del Este, no Uruguai; e Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.