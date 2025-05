As três cidades gaúchas com o metro quadrado mais caro em imóveis novos

Gramado só perde para Balneário Camboriú e Bombinhas no ranking dos imóveis mais caros do Sul.

O Rio Grande do Sul teve três cidades no ranking das 10 com maior preço do metro quadrado de imóveis lançados na Região Sul em 2024. A primeira é Gramado, na serra gaúcha, que fica atrás de Balneário Camboriú e Bombinhas, cidades turísticas famosas do litoral de Santa Catarina. Logo na sequência, vem Torres, no litoral gaúcho.