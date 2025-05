As novas previsões para iniciar e finalizar a obra dos resorts de R$ 1 bilhão da dupla Gre-Nal na Serra

Projeto dos resorts da dupla Gre-Nal em São Francisco de Paula, na serra gaúcha. Laghetto Sports Resort / Divulgação

Novas datas foram informadas para a construção dos dois resorts do Grêmio e do Inter em São Francisco de Paula, na serra gaúcha, após a coluna ter noticiado que o início havia sido adiado. Previsto inicialmente para o primeiro semestre de 2024, o lançamento da pedra fundamental e o começo da obra serão no próximo mês de julho, informa a Laghetto Hotéis.

Já a entrega do empreendimento deve ocorrer em abril de 2029, depois das expectativas anteriores de 2027 e 2028. As datas já estariam acertadas com os clubes, segundo escreveu a empresa à coluna.

O lançamento da pedra fundamental foi inicialmente marcado para o início de maio de 2024, quando houve a enchente. O registro da incorporação do imóvel saiu um mês antes. Depois, o projeto ficou parado por um semestre, sendo retomado no final de outubro do ano passado.

O investimento é de R$ 1 bilhão, como noticiado pelo podcast Nossa Economia, de GZH ainda em 2023. Por trás dos projetos, está a empresa Laghetto Sports Resorts, união de BR Resorts e Laghetto Hotéis, com licenciamento de marca negociado pela Fama Licensing. A intenção é erguer os hotéis em dois terrenos de 15 hectares cada na RS-235. Cada um prevê 461 apartamentos.

