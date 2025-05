Após um "ok" federal, os próximos passos para um data center de R$ 3 bi no RS

Vice-presidente da Scala, Luciano Fialho (E), e secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo (D). Mauricio Tonetto / Palácio Piratini/Divulgação

Qual a importância do "ok" dado pelo Ministério de Minas e Energia ao projeto bilionário para um data center gigante na Região Metropolitana? A coluna conversou com o vice-presidente da Scala, Luciano Fialho, e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, para entender o impacto e saber quais são os próximos passos.

A escolha por Eldorado do Sul ocorreu por uma subestação de grande capacidade usada para escoar energia que passa por ali. Quando não usada, segue para o resto do país no sistema interligado nacional.

— Fomos ao ministério e a pergunta era: "tem energia, mas o grid suporta?" Então, foram feitos estudos por 10 meses. A mensagem que passa com essa portaria (que reconhece a possibilidade de haver energia para o projeto) é de que o Brasil tem infraestrutura com capacidade para alimentar processamento de dados, o que os Estados Unidos não têm — explica Fialho. — Uma coisa era dizer que o Estado estava nos dando suporte, outra é o governo federal dizer que tem energia disponível.

Empreendimento da Scala Data Center quer atrair as "big techs" para Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Scala / Divulgação

O secretário de Desenvolvimento enfatiza a força disso para, agora, abordar as "big techs":

— São as empresas de alta tecnologia que têm potencial de se instalar no data center da Scala e nos outros que queremos que se instalem no Estado — acrescenta Polo.

Agora, será feito um levantamento da disponibilidade de fibra ótica na região, o que é menos complexo. A Scala, segundo Fialho, também está terminando o "masterplan" (plano de desenvolvimento do empreendimento), a ser apresentado no segundo semestre. Depois, será solicitada a licença ambiental. A ideia é começar a obra até o início de 2026. A primeira fase do projeto prevê investimento de R$ 3 bilhões.

Impostos

A direção da Scala comemora a garantia recebida do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que será zerada alíquota de importação de servidores. Isso reduz o custo do cliente e deixa mais barato processar dados aqui em relação aos Estados Unidos. O próximo passo é um acordo entre os Estados para zerar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos mesmos equipamentos.

Uso de água

Data center é voraz por energia e, em alguns casos, precisa de bastante água para resfriar os equipamentos, o que o vice-presidente Luciano Fialho garante que não será o caso da operação gaúcha:

— Nossa tecnologia faz o resfriamento com 100% de água reutilizada.

