Após ser comprado, hospital que era da Unimed tem reabertura prevista ainda para 2025

O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, projeta para o início do segundo semestre a reabertura do hospital que era operado pela Unimed no centro da cidade. Segundo ele, a ideia é de que tenha 80 leitos, maternidade, que atenda oncologia, traumatologia e cirurgia geral de alta complexidade. Haverá serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e por convênios. O projeto já tem as licenças, acrescenta.