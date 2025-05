Antiga agência do Santander no Centro Histórico vai a novo leilão por R$ 5 milhões

Imóvel tradicional onde funcionava uma agência do Santander em Porto Alegre está à venda em leilão com lance inicial de R$ 5 milhões. O prédio fica na Rua Sete de Setembro, 1.136, no Centro Histórico, entre o Mercado Público e a Praça da Alfândega. Já houve uma disputa, mas não teve interessados. Agora, em mais uma tentativa, o pregão é organizado pela Taba Leilões, com prazo de 3 de junho para receber as propostas.

O Santander vem fechando diversas agências e pontos de atendimento pelo país. Vários imóveis estão à venda neste mesmo site de leilões. No Rio Grande do Sul, foram encerradas mais de 50 unidades do início de 2024 até agora, segundo a Fetrafi, a partir do levantamento do Dieese com dados do Banco Central. No Brasil, foram mais de 400 fechamentos.