Antecipação do 13º do INSS soma R$ 5,94 bi no RS; veja o cronograma da 2ª parcela

segunda parcela vem junto com o calendário de maio, que vai de 26 de maio a 6 de junho. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A antecipação do 13º salário de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está injetando R$ 5,94 bilhões no Rio Grande do Sul. É o quarto maior montante do país, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No total, são R$ 73,3 bilhões para os brasileiros.

A estimativa é do economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank. No Rio Grande do Sul, são 2,711 milhões de beneficiários, 8,11% do país. O valor médio do pagamento é R$ 1.795.

O pagamento da primeira metade do 13º veio com o benefício de abril, já depositado. A segunda parcela vem junto com o calendário de maio, que vai de 26 de maio a 6 de junho (veja cronograma completo abaixo). Recebem primeiro os beneficiários que ganham até um salário mínimo.

Em Porto Alegre

Conforme levantamento do Sindilojas Porto Alegre já noticiado pela coluna, a antecipação do pagamento pela Previdência Social somará R$ 827,3 milhões para aposentados e pensionistas da Capital. São 388,8 mil beneficiários com direito ao salário extra, com valor médio de R$ 2.127,94.

Quem ganha até um salário mínimo

2ª Parcela do INSS:

Final do NIS 1: 26/05

Final do NIS 2: 27/05

Final do NIS 3: 28/05

Final do NIS 4: 29/05

Final do NIS 5: 30/05

Final do NIS 6: 02/06

Final do NIS 7: 03/06

Final do NIS 8: 04/06

Final do NIS 9: 05/06

Final do NIS 0: 06/06

Quem recebe mais que um salário mínimo

2ª Parcela do INSS:

Finais do NIS 1 e 6: 02/06

Finais do NIS 2 e 7: 03/06

Finais do NIS 3 e 8: 04/06

Finais do NIS 4 e 9: 05/06

Finais do NIS 5 e 0: 06/06

