Adiada construção de resorts de R$ 1 bilhão do Grêmio e do Inter na Serra

Prevista inicialmente para o primeiro semestre de 2024, ainda não começou a construção dos dois resorts do Grêmio e do Inter em São Francisco de Paula, na serra gaúcha. Como a coluna noticiou o projeto, está sendo cobrada — com razão — pelos leitores sobre o andamento do empreendimento. O CEO da BR Resorts, Gustavo Kinzel, diz que a pedra fundamental seria lançada em maio de 2024, data desmarcada após a enchente. O registro da incorporação do imóvel saiu um mês antes. Depois, o projeto ficou parado por um semestre, sendo retomado no final de outubro do ano passado.