"A ira é porque as pessoas foram contra a demolição da lei ambiental", diz Marina Silva sobre ataques de senadores

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, sobre os ataques que sofreu em sessão no Congresso, na qual teve o microfone cortado. Confira trechos abaixo.

Recebeu apoio do governo após o ocorrido?

Em lugar de tratar dos temas do Ministério do Meio Ambiente, foi um verdadeiro festival de agressões, falta de respeito, preconceito. Tive a presença do Jaques Wagner (senador do PT), que retornou à sessão quando começaram as agressões. Eliziane (Gama, senadora PSD) e Rogério (Carvalho, senador PT) falaram. Beto Faro (senador PT) chegou em seguida. Depois, o próprio presidente Lula me ligou se solidarizando e dizendo que agi corretamente ao me retirar porque um senador (Marcos Rogério, PL) disse que eu tinha que me pôr no meu lugar. O meu lugar é onde nós mulheres merecemos e minha escolha foi que meu lugar seja no combate à desigualdade, machismo, racismo, destruição do meio ambiente e na defesa do desenvolvimento sustentável. Depois, um outro senador (Plínio Valério, PSDB) disse que não me respeitava como ministra. Dei a oportunidade de pedir desculpa, porque parto de princípios civilizados. Como ele disse que não iria, me ausentei. O presidente Lula, que se recupera de labirintite, disse que ficou melhor depois que me retirei. A primeira-dama e vários ministros se solidarizaram. Me senti respaldada pelos colegas e pela sociedade.

Marina na Comissão de Infraestrutura do Senado da última terça-feira (27). Geraldo Magela / Agência Senado

Acabou se sobrepondo um tema profundo, que vai culminar na exploração de petróleo na margem equatorial.

Fui convidada para esclarecer sobre unidades de conservação criadas no Amapá, que vão beneficiar 24 mil indígenas e pescadores ribeirinhos. É um processo que vem desde 2005, com mais de 60 audiências públicas. Só que alguns senadores vieram dizer que estava sendo inventado agora para não permitir a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, o que não é verdade. Os governos Temer e Bolsonaro pararam tudo. A reserva mais próxima dos blocos que possivelmente vão ser leiloados fica a 150 quilômetros, a segunda a mais de 200, a terceira a mais de 400. Então, disseram que, com as reservas, não poderia ter porto e oleoduto, o que inviabilizaria o projeto. Mostrei documentadamente que no processo do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) está prevista a possibilidade das edificações, desde que passando por licenciamento condizente com a realidade da região. E aí começaram as desqualificações. Tem que aperfeiçoar, mas não acabar com o licenciamento. Tem que agilizar, mas com qualidade. As pessoas se manifestaram maciçamente contra a demolição da legislação ambiental. Esse foi o motivo da ira deles contra mim. Os homens legislam, mas a natureza não assimila, não obedece comandos políticos.

Não falta apoio do governo e da base no Congresso às prioridades ambientais?

Deixa eu esclarecer. No caso do Congresso, as dificuldades não são só da minha pasta, são do conjunto do governo. Na área econômica, você vê as dificuldades que o ministro Fernando Haddad (da Fazenda) enfrenta. É uma base de frente ampla, para salvar a democracia em uma situação de tentativa de golpe. O manejo desta frente é a base de sustentação do governo. Agora, dentro do governo, dos 80 programas do Plano Plurianual, feito pela ministra Simone Tebet (do Planejamento), 58 têm ações de sustentabilidade. Temos apoio aos assentamentos, agricultura de baixo carbono, restauração de 1 milhão de hectares de área degradada. Eu e Haddad trabalhamos no Plano de Transformação Ecológica, no de Combate ao Desmatamento. Ministérios trabalham junto com o Meio Ambiente por orientação de Lula. Tenho que ser justa que as coisas que vêm sendo feitas não o seriam sem apoio do governo.

Este foi o pior ataque que a senhora já sofreu?

Já sofri muitos que nem temos tempo de falar. No Acre, meu Estado, quando eu era senadora, o governador Orleir Cameli tentou fazer uma estrada entre Cruzeiro do Sul a Rio Branco sem licitação, usando a empresa dele, sem o estudo de impacto ambiental e passando em unidade de conservação em terra indígena. Fui a única parlamentar que se posicionou contra e o Ministério Público embargou. Foi uma avalanche de ataques de toda a bancada do governador, que chegou a fazer um decreto proibindo que emissoras me entrevistassem. Um jornalista, que era de uma rádio ligada a Diocese de Cruzeiro do Sul, me entrevistou e quase foi linchado. Precisou do bispo para que saísse das emissoras. Na época, disseram que eu estava em um avião e queimaram um monte de coisa na pista para ele não descer. Uma menina que se chamava Marina quase foi linchada em um assentamento extrativista. Tive que ajudar a trazê-la a Rio Branco. Veja a loucura. Mas eu tenho fé em Deus. Prefiro sofrer do que praticar injustiça. O que eu quero é fazer o debate, desenvolver e proteger, gerar emprego, renda, melhorar a vida das pessoas. Mas se a mudança climática continuar e os regramentos não permitirem que a gente faça esse enfrentamento, o que aconteceu no Rio Grande do Sul só vai piorar no mundo inteiro.

