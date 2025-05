Indústria controlada por empresa de Israel fabrica em Porto Alegre eletrônicos para aviões militares

Fica em Porto Alegre uma indústria que vende equipamentos eletrônicos para aviões e helicópteros militares, a AEL Sistemas. A unidade tem 12 mil metros quadrados, empregando 460 funcionários , sendo que quase 200 são engenheiros que desenvolvem tecnologias para a produção no Brasil e no Exterior.

São 3 mil produtos, vendidos às gigantes Embraer, Saab e Helibras (do grupo Airbus). Vem da exportação metade da sua receita anual, que está em R$ 250 milhões .

Em paralelo, o Exército analisa uma licitação que prevê a compra de R$ 1 bilhão de viaturas blindadas, vencida pela Elbit . O prazo foi ampliado em seis meses após veto do governo federal devido à guerra entre Israel e Hamas. O resultado da disputa já foi avalizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Klippel e Lazar junto a um simuladora de voo com equipamentos produzidos pela AEL Sistemas, de Porto Alegre.

A coluna esteve na fábrica da AEL Sistemas, em Porto Alegre, onde foi recebida pela diretoria. O podcast Nossa Economia, de GZH , trouxe entrevistas com executivos. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.

Presidente da AEL Sistemas, Gal Lazar

Sim, uma produção vertical com desenvolvimento, teste e produção completa. O equipamento sai daqui, é plugado no avião e funciona. E tem o suporte ao longo de todo ciclo de vida, o que é muito importante para nosso tipo de cliente, que demanda disponibilidade. Quando tem enchente, pandemia, em qualquer situação, ele quer o produto operando. Precisamos de uma engenharia forte para resolver qualquer problema.

Nossos principais clientes estão na Europa, onde a exigência das grandes fabricantes de aeronaves, principalmente as militares, é muito grande. Nossos engenheiros nunca passaram vergonha em nenhum lugar, estamos vendo a capacidade deles.

Quais investimentos no plano?

Diretor da AEL, José Eduardo Klippel

Ela era um laboratório de eletrônica dentro da empresa Aeromot, que fazia motoplanadores do outro lado do aeroporto de Porto Alegre. Tinha dois projetos grandes da Força Aérea que precisavam de eletrônica: o AMX, caça que o Brasil desenvolveu junto com a Itália na década de 1980, e o Tucano, o primeiro treinador da Embraer.