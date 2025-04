VÍDEO: os absurdos que ocorrem no INSS

Apesar de diversas denúncias ao longo de anos, foi na última semana que finalmente saiu uma operação policial contra os descontos ilegais em milhões de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Foram R$ 6,3 bilhões em desvios. Saiba as orientações do momento sobre o que fazer no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH: