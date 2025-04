Varejista gaúcha investe R$ 300 mil para instalar academia e quadra esportiva para funcionários

Rede gaúcha com mais de 300 lojas pelos Estados do Sul, o Grupo Lebes instalou uma academia e uma quadra de areia no seu centro administrativo, onde trabalham 300 funcionários em Eldorado do Sul. Além disso, está estimulando que eles consultem com o nutricionista e o psicólogo oferecidos pela empresa. No caso dos trabalhadores das lojas, eles precisam ir até a sede.