Vai pegar empréstimo consignado CLT? Cuide para não pagar até 440% mais

Não pegue empréstimo pelo Crédito do Trabalhador , popularmente conhecido como Consignado CLT , sem comparar o juro oferecido pelos bancos e por outras instituições financeiras. Pelo que a coluna consultou, há taxas que vão de 1,46% a 6% ao mês. Veja a diferença que isso faz no seu gasto:

Empréstimo R$ 5 mil em 12 prestações:

Taxa de 1,46%

Taxa de 6%

A coluna já alertou que estas taxas próximas de 6% são altíssimas, chegando perto das cobradas no limite do cheque especial, um dos créditos mais caros para consumidor. Além disso, são inexplicáveis para um consignado, que tem garantia de desconto em folha e de parte do FGTS, exatamente para que o risco menor faça os bancos cobrarem juro menor. Porém, o governo não colocou limite na medida provisória que criou o consignado CLT.