Vai demorar mais o restauro do Chalé da Praça XV, clássico do centro de Porto Alegre

Vai demorar mais o projeto de restauro do Chalé da Praça XV, que funciona como restaurante no Centro Histórico desde 1911 e deve passar por uma grande reforma de R$ 6,854 milhões. O orçamento foi liberado pelo governo federal pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e publicado no Diário Oficial da União (DOU) ainda em dezembro de 2024. As empresas interessadas investem e, depois, abatem nos impostos, com contrapartidas, com a exposição da marca no local.