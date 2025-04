Três dicas para não cair na "lavagem verde" feita por marcas

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

A coluna vem há meses falando do greenwashing (lavagem verde, em inglês), quando a sustentabilidade anunciada pelas marcas é apenas marketing ilusório e não algo verdadeiro. Para turbinar o "desconfiômetro" do consumidor, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, dá três dicas para identificar o greenwashing, incrementadas pela coluna: