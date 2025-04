RS teve 603 mil pedidos de demissão em 2024, maior número em cinco anos e 5° maior do país

Setor de serviços lidera com mais pedidos de demissão. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Dos 1.475 milhão de contratos com carteira assinada encerrados em 2024 no Rio Grande do Sul, 40,9% foram por pedido de demissão pelo trabalhador. Ou seja, foram 603,5 mil pessoas saindo do emprego por decisão própria, quinto maior número do país. Em percentual, o Estado teve o sexto mais elevado. O maior, 48%, foi em Santa Catarina. Os dados foram enviados à coluna pelo diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), José Scorsatto.

Em cinco anos, foi a primeira vez em que os pedidos de demissão superaram os demais. Em segundo lugar, as demissões sem justa causa representaram 38,7%, o menor percentual em cinco anos. O maior foi em 2020, quando bateu 52%.

Interpreta-se como um maior poder de negociação do empregado, o que é compreensível no cenário de desemprego baixo e número recorde de pessoas com trabalho no Rio Grande do Sul, batido no ano passado, segundo o IBGE. Ao mesmo tempo, as empresas estão evitando demitir, pela dificuldade de preencher as vagas depois.

Os pedidos de demissão foram 51% feitos por homens e 49% por mulheres. Quanto ao nível de escolaridade, 54% foram de pessoas com Ensino Fundamental completo. A maior parte, 45%, tinham entre 19 e 29 anos. Na divisão por setores: serviços (38%), comércio (29%) e indústria (24%) lideram.

— O desligamento a pedido é mais frequente no comércio e na saúde humana, enquanto é menos frequente na agropecuária e construção civil — acrescenta Scorsatto, presidente da FGTAS, responsável por agências do Sine.

Saídas do emprego em 2024 no RS:

40,9% pediram demissão

38,7% demitidos sem justa causa

17,5% encerrado contrato por tempo determinado

1,4% demitidos com justa causa

1% acordo entre as partes

0,5% Outros

Lembrando que ainda que o número de demissões tenha sido alto, as contratações foram ainda maiores. Com isso, o saldo ficou positivo. Pelo Caged, cadastro de emprego formal do Ministério do Trabalho, o Estado fechou 2024 com a criação de 63.446 empregos.

