RS perde para PR e SC no lançamento e na venda de imóveis novos

Foram comercializadas 22.881 unidades, alta de 11% na venda de imóveis no RS.

O mercado imobiliário do Rio Grande do Sul fechou 2024 com 18.205 unidades lançadas, é um crescimento de 4,2% sobre 2023. O avanço, no entanto, foi o menor da Região Sul, assim como o número de lançamentos. No Paraná, foram 27.955 unidades, alta de 25,8%. Santa Catarina liderou com 46.045 lançamentos, aumento de 17,9%.

Os dados são da Brain Inteligência Estratégia, disponibilizados com exclusividade para o programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha. O CEO Fábio Tadeu Araújo pondera que o resultado gaúcho foi prejudicado por uma questão conjuntural: a enchente.

- A Grande Porto Alegre perdeu de três a quatro meses de capacidade de lançamentos imobiliários, até a cidade se recuperar e estar limpa. Além disso, a cabeça das pessoas precisava estar direcionada de novo à compra de imóveis. As construtoras acabaram empurrando os lançamentos. Parte disso veio desaguar agora em 2025 - diz.

O executivo acrescenta, porém, que o Estado Sul tem ainda uma questão estrutural:

- O Rio Grande do Sul perde população, enquanto Paraná e, em especial, Santa Catarina têm crescimento demográfico, o que gera a necessidade de mais imóveis. Porto Alegre, então... Está perdendo ainda mais a população do que o interior do Estado.

Estoque menor

O que ajudou foi as vendas de imóveis novos subirem mais do que os lançamentos no Rio Grande do Sul em 2024, o que reduziu o estoque. Foram comercializadas 22.881 unidades, alta de 11%. Porém, novamente, o Estado perdeu para Santa Catarina (49.168 unidades, +30%) e Paraná (29.469, +22,8%).

- Isso mostra confiança do consumidor de efetuar o desejo de comprar o imóvel, ainda que a taxa de juro estivesse alta - observa Araújo.

A redução no estoque de imóveis à venda, porém, tende a aumentar preços.

CEO da Brain, Fábio Tadeu Araújo. Reprodução / LinkedIn

Mais destaques do estudo da Brain serão divulgados pela coluna nas próximas semanas. No Rio Grande do Sul, a amostra da pesquisa considera 18 cidades, que concentram 43,3% da população gaúcha.

