Recuos de Trump, agenda e mais pílulas da economia 23.04

Agenda

Bolsas globais avançam e os rendimentos dos Treasuries caem após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que não pretende "demitir" o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), Jerome Powell, ou seja, recuando na sinalização de que faria intervenção na autoridade monetária. Também indicou que pode aplicar um corte “substancial” nas tarifas contra a China e prometeu ser “muito gentil” em futuras negociações com o país asiático.

Nos Estados Unidos ainda, tem divulgação do Livro Bege, com previsões do Fed para a economia do país, a maior do mundo.