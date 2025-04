Reajustada isenção do Imposto de Renda, que é diferente do projeto que eleva valor a R$ 5 mil

O grupo já era isento, mas desatualizou com o aumento do salário mínimo na virada do ano, que passou a R$ 1.518.

Quem ganha até dois salários mínimos volta a ficar isento do Imposto de Renda. Isso porque o governo federal publicou no Diário Oficial da União a medida provisória que atualiza a tabela. O grupo já era isento, mas desatualizou com o aumento do salário mínimo na virada do ano, que passou a R$ 1.518.