R$ 28 mil e R$ 3,3 milhões: o menor e o maior investimento de franquias em feira que volta ao RS

Com a edição de 2024 adiada pela enchente, a Feira da Franquia volta a ser realizada em Porto Alegre, com 120 marcas no BarraShoppingSul , de 25 a 27 de abril. As franqueadoras, claro, buscam investidores para abrirem unidades das suas marcas. Para coluna, a organização selecionou a que exige menor e a que requer maior aporte financeiro.

Mais barata

Mais cara

Já a Academia Gaviões 24h tem opções com investimento que parte de R$ 2,1 milhões e pode chegar a R$ 3,3 milhões, dependendo do tamanho da loja. De São Paulo, a rede começou como uma escola de karatê em 1974 e está com 45 unidades em oito Estados do Brasil e até duas no Paraguai. Ainda não tem unidades no Rio Grande do Sul.