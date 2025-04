R$ 1 bilhão em eletros de linha branca

A venda de eletrodomésticos da linha branca no Rio Grande do Sul bateu R$ 1 bilhão entre agosto e dezembro de 2024, período recortado pela Secretaria Estadual da Fazenda porque foi a vigência do programa Devolve ICMS Linha Branca. Ele foi lançado em agosto para estimular a compra destes produtos por quem foi atingido pela enchente de maio.