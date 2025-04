Quase um ano após cheia, clientes ainda têm dificuldade de acessar joias no penhor da Caixa Federal

Quase um ano após a enchente, ainda há clientes em Porto Alegre com problemas para acessar joias no penhor da Caixa Econômica Federal. Em setembro de 2024, a coluna já havia relatado a dificuldade de quem não conseguia resgatar seus bens porque o cofre ficava na agência da Praça da Alfândega, tomada pela água no Centro. A unidade, no entanto, foi aberta dias depois.