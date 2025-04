Quais são as cinco maiores redes de supermercados do RS e quanto faturaram em 2024

Saiu a atualização do ranking completo da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que aponta todos os anos quais são as maiores redes em faturamento no país. Em 2024, o setor bateu R$ 1,067 trilhão de receita, considerando de atacarejo a mercearia e loja de contêiner em condomínio. O valor representa 9,12% do PIB brasileiro.

Nacionalmente, o Grupo Carrefour Brasil lidera pela nona vez o Ranking ABRAS, movimentando R$ 120,5 bilhões em 2024. O segundo colocado é o Assaí Atacadista, com R$ 80,5 bilhões, seguido pelo Grupo Mateus, com R$ 36,3 bilhões.

Não há, novamente, gaúchos entre os 10 maiores faturamentos, mas a coluna traz as empresas que têm sede no Rio Grande do Sul. Confira abaixo as cinco maiores, suas posições no ranking nacional e suas respectivas receitas em 2024.