"Precisam perder o medo de falar em inteligência artificial", diz presidente da Fiergs ao provocar indústrias

Oportunidades políticas, de negócios e de chão de fábrica estiveram no radar do presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, na Hannover Messe. Foi sua primeira visita à maior feira industrial aqui da Europa. Bier assumiu a entidade em 2024, com bandeiras de interiorização, atenção às pequenas empresas e atração de jovens para o setor.

A Alemanha quer destravar o acordo União Europeia-Mercosul para novas parcerias comerciais em retaliação ao tarifaço dos Estados Unidos. Ambos são mercados importantes do Rio Grande do Sul. Como o Brasil deve agir?

Não brigar com nenhum dos dois, ser o mais neutro possível e aproveitar as oportunidades. Os Estados Unidos terão falta de matéria-prima. Aqui (na Europa), há revolta contra o governo norte-americano. Acho que, dessa briga, sobra algo bom para o Brasil.

O que representa o Brasil ser o parceiro da Hannover Messe em 2026, como Canadá é agora em 2025?

Há bandeiras do Canadá por toda a cidade, foi prestigiadíssimo na abertura e está com um estande maravilhoso. É uma oportunidade de negócios que o Brasil tem que pegar com unhas e dentes. Prometi ao presidente da feira que vamos trazer 200 empresas para que venham se atualizar e tenhamos protagonismo.

Como visitantes ou expositoras?

Nas duas modalidades. Certamente teremos um estande grande, no qual poderemos subsidiar expositores e também os pequenos para que venham visitar e aprender. Precisam perder o medo de falar em inteligência artificial. Na minha empresa, há 20 anos, tínhamos receio de robô. Até que apareceu uma pessoa que acabou me vendendo, instalou, ficou dois anos conosco e o meu pessoal perdeu o medo. Hoje, temos uma série de robôs.

Como atrair jovens profissionais, outro dilema da indústria?

Tentamos mostrar que a indústria não é mais aquela chaminé com fumaça preta, da qual o operário chegava todo sujo em casa. Hoje, as fábricas são quase um laboratório. Acontece muito de darmos a escola, no Sesi e no Senai, e os meninos e as meninas irem para outro tipo de atividade pelo estigma da indústria feia. Temos que mostrar que não é mais assim.

