Por que não houve pagamento de prêmios novos do Receita Certa no último trimestre

Leitora da coluna estranhou que não houve distribuição de valores pelo Receita Certa no último trimestre. Consultada, a Secretaria Estadual da Fazenda informou que não houve prêmios novos, pois o último cálculo, realizado em janeiro, não registrou crescimento de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no varejo. O programa distribui um percentual do aumento do tributo aos cidadãos com Nota Fiscal Gaúcha que pedem para colocar o CPF na nota de compra. Portanto, só quando há esta elevação.