Pix desbanca dinheiro pela 1ª vez para compras do Dia das Mães no RS

Pela primeira vez, o Pix apareceu como principal forma de pagamento para compra do presente de Dia das Mães pelos gaúchos. A opção foi citada por 25,2% dos entrevistados na pesquisa da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS). No ano passado, estava em segundo lugar e, em 2023, ficava em quinto apenas. A ferramenta de pagamento foi criada pelo Banco Central em 2020 e caiu no gosto do consumidor brasileiro.