Os presentes que as mães mais querem ganhar 

Pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) perguntou o que as mães querem ganhar no seu dia, no segundo domingo de maio. De curioso neste ano, apareceu brinco, que não foi citado no levantamento de 2023. Pulou-se 2024 devido à enchente. O Dia das Mães é uma das principais datas de venda do varejo no ano. Natal e Black Friday têm se alternado na liderança deste ranking.