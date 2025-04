Os desafios para Porto Alegre conquistar voos internacionais, segundo a CEO da Fraport Brasil

Uma mão na roda para os gaúchos seria "pular" a escala em São Paulo ou outro Estado na maior parte dos voos internacionais. Mas para conquistar rotas diretas de Porto Alegre é preciso que turistas queiram vir ao Rio Grande do Sul, enfatizou à coluna Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil, que tem a concessão do aeroporto Salgado Filho. Isso garante a ocupação dos aviões, tornando a operação atrativa para as companhias aéreas.