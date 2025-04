O vento sopra forte a favor do acordo UE-Mercosul; o que o RS ganha com isso?

São 31 países envolvidos, sendo quatro do Mercosul e 27 da União Europeia, com um mercado de 700 milhões de pessoas. Marcos Oliveira / Agência Senado

Se dependesse da Alemanha, o acordo União Europeia-Mercosul – cujo texto foi finalizado em 2024 – já estava assinado e em execução, tamanho o sangue no olho do país contra a guerra comercial encampada pelos Estados Unidos. Na abertura aqui da Hannover Messe, feira industrial da Alemanha, o chanceler Olaf Scholz, se manifestou favorável, assim como o futuro primeiro ministro da Alemanha, Friedrich Merz, já o fez publicamente e colocou no seu plano de trabalho. Em reunião com gaúchos, o CEO da organizadora da feira, a Deutsche Messe AG, Jochen Köckler, disse ter informações do parlamento europeu de que agora será destravado, após 25 anos de negociações.

A maior oposição vinha da França, pressionada por seus agricultores que não querem concorrência nossa, mas até nisso houve avanço raro. O ministro francês das Finanças, Éric Lombard, surpreendentemente disse que, diante dos tarifaços norte-americanos, é preciso "apressar" as discussões sobre o acordo comercial UE-Mercosul. Foi logo após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foi um aceno à mudança de opinião da França, que, por enquanto, ainda é contrária aos termos do acordo.

Mais de 90% dos produtos serão isentos de tarifas. São 31 países envolvidos, sendo quatro do Mercosul e 27 da União Europeia, com um mercado de 700 milhões de pessoas. A Comissão Europeia prevê um aumento de 15 bilhões de euros no PIB do bloco com acesso privilegiado a Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguais. Para o Mercosul, espera-se um aumento de 11,4 bilhões de euros no PIB, com algumas restrições ao comércio agrícola.

E o RS com isso?

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) prevê, para caso saia o acordo, aumento do fluxo de comércio (exportações e importações) e de investimentos, maior inserção do Brasil em cadeias globais de produção e aumento da diversificação econômica (ótimo isso, aliás).

A indústria gaúcha de alimentos, em especial, terá mais acesso ao consumidor europeu, maduro, exigente e de alto poder aquisitivo. Também se projeta boas oportunidades para celulose, fumo, couro, calçados e máquinas agrícolas. Por outro lado, setores como Máquinas e equipamentos, Equipamentos elétricos e Bebidas (como vinho) enfrentarão maior concorrência europeia, exigindo mais competitividade, alerta a Fiergs.

* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

Leia o que já foi publicado sobre a feira em Hannover .

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fios abandonados em postes, loja de chocolates fechada e outdoor de empregos

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.