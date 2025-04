O único gaúcho no ranking dos 20 maiores atacarejos do Brasil

O Itaú BBA apontou a supermercadista como ativo interessante para compra no Rio Grande do Sul. Marcelo Parizzi / Stok Center / Divulgação

Há apenas uma gaúcha no ranking nacional de maiores redes que operam com atacarejos, modelo também chamado de cash & carry. É a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, dona do Stok Center. Em 13º lugar, a empresa faturou R$ 5,8 bilhões em 2024, com 46 lojas e 7.445 funcionários.

Aliás, em relatório de fusões e aquisições no ano passado, o Itaú BBA apontou a supermercadista como ativo interessante para compra no Rio Grande do Sul. A resposta da Comercial Zaffari - por nota apenas - foi de que não estava à venda e enfatizou estar "em plena expansão". Relembre: "Não está à venda", avisa rede de supermercados citada por banco como opção para gigantes entrarem no RS

As 20 maiores empresas da lista da Associação Brasileira dos Atacarejos (Abaas) somaram um faturamento de R$ 335 bilhões no ano passado, com 2.151 lojas e 405 mil postos de trabalho. A líder é o Atacadão, do Grupo Carrefour, seguido pelo Assaí Atacadista.

Os 20 maiores atacarejos:

Atacadão (R$ 86 bilhões, 379 lojas) Assaí Atacadista (R$ 80,6 bilhões, 302 lojas) Grupo Mateus (R$ 36,4 bilhões, 272 lojas) Grupo Muffato (R$ 17,4 bilhões, 106 lojas) Grupo Pereira (R$ 15,3 bilhões, 96 lojas) Mart Minas e Dom Atacadista (R$ 11,4 bilhões, 86 lojas) Cencosud (R$ 11,2 bilhões, 233 lojas) Grupo Koch (R$ 10,3 bilhões, 80 lojas) Tenda Atacado (R$ 7,4 bilhões, 45 lojas) Costa Atacadão / Grupo JC (R$ 7,3 bilhões, 15 lojas) Atacadão Dia a Dia (R$ 6 bilhões, 30 lojas) Novo Atacarejo (R$ 5,8 bilhões, 35 lojas) Comercial Zaffari (R$ 5,8 bilhões, 46 lojas) Grupo Supernosso (R$ 4,7 bilhões, 60 lojas) Grupo Bahamas (R$ 4,3 bilhões, 84 lojas) Spani Atacadista (R$ 4,2 bilhões, 42 lojas) Comercial Esperança (R$ 3,8 bilhões, 23 lojas) Villefort (R$ 3,3 bilhões, 34 lojas) Grupo MundialMix (R$ 2,7 bilhões, 32 lojas) Super Adega (R$ 2,4 bilhões, 7 lojas)

