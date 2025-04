O papa que defendeu a economia de Deus, "que não mata, descarta ou esmaga"

A atuação social do papa Francisco ao olhar mais para os pobres trazia junto frequentes posicionamentos econômicos, inclusive na mensagem que escreveu para ser lida na última Via Sacra, tradicional rito da Sexta-feira Santa em Roma. Na véspera de sua morte, aos 88 anos, convidou as pessoas a questionarem os padrões, compreendendo o que chamou de "economia de Deus", que não mata, descarta ou esmaga. Pontuou que ela é muito diferente das economias atuais “de cálculos e algoritmos, de lógicas frias e interesses implacáveis”. É um discurso conectado ao contexto econômico de avanço tecnológico em um cenário de guerras armadas e comerciais, no Oriente e no Ocidente.