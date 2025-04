O país que tem prateleiras, supermercados e feira de negócios só de orgânicos

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Nos mercados, lojas, farmácias e no menu dos restaurantes na Europa, os alimentos orgânicos têm prateleiras, espaços e selos especiais com a identificação "Bio". A coluna já tinha observado isso em outros países do bloco, mas é mais evidente aqui na Alemanha. Até mesmo o cardápio de cervejas sinaliza aquelas bebidas que foram produzidas sem agrotóxico.