"O capitalismo mais feroz que já vi é aqui na China, que vai retaliar", diz consultor de negócios

Segunda maior economia do mundo, a China é o centro do alvo do tarifaço dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, é o principal destino das exportações brasileiras e gaúchas. Como a guerra comercial atinge o país asiático foi pauta da entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o especialista da rede Observa China e integrante da Associação de Empresas Brasileiras na China (Bracham), Vitor Domingues de Moura. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.