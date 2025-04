Novo atacarejo no Litoral Norte será construído com R$ 55 milhões

Projeto inicial mostra como ficará o atacarejo do Macromix.

No Litoral Norte, Santo Antônio da Patrulha ganhará um atacarejo de R$ 55 milhões. Este será o montante investido para construir a loja do Macromix, que já foi anunciada e será construída na entrada da cidade pela RS 030. Segundo o prefeito Rodrigo Massulo, a operação vai gerar 150 empregos diretos e tem previsão de abertura já no início de 2026.