Novo atacarejo do Zaffari na Protásio Alves foi construído com R$ 122 milhões; veja fotos

Com abertura marcada para quinta-feira (10), o Cestto Protásio recebeu investimento de R$ 122 milhões , alto para um atacarejo . A loja do grupo Zaffari era aguardada há anos para o cruzamento das avenidas Protásio Alves e Ary Tarragô, ponto onde ficava a antiga Gaúcha Cross . Será a segunda unidade da bandeira em Porto Alegre.

A área de vendas é de 6,2 mil metros quadrados, com 10 mil produtos e 41 terminais de pagamento. O complexo terá ainda 20 lojas , como farmácia, banco e lancherias. No total, serão 410 empregos .

Em obras viárias, foram mais R$ 25,3 milhões. Os demais projetos para o restante da área, o Loteamento Jardim Itália, estão ainda em desenvolvimento , disse o diretor do Zaffari, Claudio Luiz Zaffari, ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Quais são as lojas do Cestto Protásio?

Lojas no complexo do Cestto Protásio: Panvel, Boticário, Ortobom, Belshop, Omo Lavanderia, Bordô Café & Bistrô, Mercadão da Informática, Prex Print Experience, Seychelles, Donna Ly, Cavalcanti Firenze, Golden Chaves, Arikatec, Dog do Anão, Chef da Empada, Banrisul, Dudu Calçados e Cacau Show.