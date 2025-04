Nasce uma nova marca com quatro supermercados na Região Metropolitana

Uma nova bandeira de supermercado dá a largada com quatro lojas. A primeira unidade da Fresco foi inaugurada em Viamão nessa quarta-feira (9), no bairro Esmeralda. A cidade terá mais duas operações e a quarta ficará em Porto Alegre.

As lojas se chamavam Beck Supermercados e integravam a Redefort. Agora, passam a ser a nova rede, a Fresco Supermercados. Os proprietários, Marcos Becker e Silva Leite, atuam no setor desde 2000, com matriz em Porto Alegre.